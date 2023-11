Endocrinochirurgia, congresso della Siuec 

Prende il via oggi alle 17 al THotel il V° Congresso nazionale della Siuec (Società italiana unitaria di endocrinochirurgia). L'evento, che si svolgerà sino a sabato, sarà dedicato alla diffusione e la revisione di nuovi concetti di eziopatogenesi, diagnosi, modalità di trattamento e alle implicazioni medico-legali delle principali patologie chirurgiche di interesse endocrino-metabolico e senologico.

Dopo i saluti istituzionali, da segnalare, tra le relazioni della cerimonia inaugurale, quella di Paolo Miccoli, maestro della chirurgia endocrina internazionale, che parlerà degli indici di impatto bibliometrici. A seguire parlerà Fulvio Calise, editor in chief della rivista Updates in Surgery, organo ufficiale dei chirurghi italiani.

Venerdì alle 12.15 è in programma la lettura magistrale di Rocco Bellantone, maestro della chirurgia endocrina italiana e commissario dell’Istituto Superiore di Sanità. Alle 14.30 lettura magistrale di Fausto Palazzo, massima autorità mondiale in chirurgia paratiroidea e responsabile del più grande dipartimento di chirurgia tiroidea ed endocrina del Regno Unito, che parlerà dei reinterventi in chirurgia delle paratiroidi. A seguire Frederic Sebag dell’Università di Marsiglia, interverrà sull’Iperparatiroidismo primario. Alle 15, il presidente del Collegio dei professori ordinari Ugo Boggi, parlerà della chirurgia robotica nei tumori del pancreas endocrino; Sergio Alfieri, noto anche per avere operato papa Francesco, parlerà della “pancreas unit”. Nel pomeriggio si proseguirà con interventi sull’utilizzo del robot in chirurgia del surrene e chirurgia dell’obesità.

Sabato 11, alle 11, relazione di Jacob Pieter Noordzji del Boston medical center sulla gestione della ipocalcemia dopo tiroidectomia totale.

