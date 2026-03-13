Encomio del Comune ai due carabinieri che hanno sventato l’assalto al bancomat 

Grazie al loro pronto intervento hanno sventato un assalto al bancomat del Banco di Sardegna, nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Il sindaco, Francesco Caggiari, a meno di un mese dall'accaduto, ha voluto conferire ufficialmente l’encomio solenne ai due militari, il vice brigadiere Alessandro Dessì e il carabiniere Francesco Lauria, che operano nella stazione di Bortigali.

«Il provvedimento - scrive il sindaco del comune del Marghine - nasce dalla volontà dell'amministrazione di premiare l'efficacia dell'intervento che, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, ha impedito un gravissimo colpo ai danni della filiale del Banco di Sardegna. L'intervento efficace dei carabinieri ha però rafforzato il senso di fiducia nelle istituzioni».

Intanto proseguono le indagini da parte dei militari dell’Arma per far luce sull’accaduto e individuare i responsabili del fallito assalto.