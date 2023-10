Enas, la situazione non si sblocca: Cgil, Cisl e Uil minacciano lo sciopero 

Sono a un passo dallo sciopero i lavoratori dell’Ente acque della Sardegna, privo di un vertice e commissariato da anni. Una situazione inaccettabile per i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fesal, Clares che hanno inviato l’ennesima sollecitazione alla Regione con una lettera indirizzata al presidente della Regione e al prefetto di Cagliari. E 250 lavoratori e lavoratrici sono in stato d’agitazione. La richiesta è che venga superata questa fase di stallo. Le conseguenze sono nefaste per l’operatività dell’Ente che ha l’importante ruolo di governare il Sistema idrico regionale: «Ad esempio, l’assenza della figura apicale – spiegano i sindacati - è determinante per l’approvazione del bilancio consuntivo senza il quale non si può procedere all’assunzione di nuovo personale indispensabile per svolgere gli investimenti delle risorse del Pnrr». Cgil, Cisl e Uil avvertono: «Se nei prossimi giorni non arriveranno segnali positivi verso la risoluzione della vertenza, sarà convocata l’assemblea per decidere l’indizione dello sciopero».

