Enardu-Conversano, processo vicino 

La tipologia di reato contestata non prevede più il passaggio per l’udienza preliminare. Per questa ragione la giudice Manuela Anzani ha rispedito gli atti al pubblico ministero così che proceda alla citazione in giudizio di Giovanni Conversano, l’ex fidanzato della tronista quartese Serena Enardu. Questa la decisione al termine dell’udienza preliminare che vedeva, l’una contro l’altro, una delle coppie di fidanzati (ormai ex) più conosciute del piccolo schermo. La loro separazione era stata seguita in diretta tv da milioni di telespettatori, ma poi le tensioni tra i due erano culminate nel 2019 con una querela per diffamazione presentata dalla showgirl quartese.

Il passaggio

Nel corso dell’udienza preliminare la giudice Anzani ha rigettato le eccezioni di competenza territoriale e quella che puntava all’esclusione dal reato di due blogger che avevano ripreso le frasi scritte in un social da Conversano, giudicate diffamatorie dalla sostituta procuratrice Rita Cariello che aveva chiesto il processo per l’ex calciatore e modello, così come per le due referenti del sito web che avevano rilanciato quelle dichiarazioni. A difendere in aula Serena Enardu c’erano gli avvocati Monica Puggioni e Fabio Pili. Ora dunque spetterà alla pm Cariello il compito di procedere alla citazioni in giudizio, così che il processo possa iniziare davanti al Tribunale.

La vicenda

Tra le coppie nate negli studi di Uomini e Donne, la trasmissione televisiva di Maria De Filippi, quella composta da Giovanni Conversano e Serena Enardu è stata una di quelle più seguite e inseguite dai tabloid. I due si erano conosciuti nella stagione 2007-2008, quando l'attuale fidanzata del cantante Pago partecipava nelle vesti di tronista. L'ex sportivo salentino, invece, era uno dei suoi corteggiatori. Un rapporto nato sotto i riflettori che, dopo alcuni mesi, si era concluso con la tronista quartese che aveva deciso di abbandonare il programma dopo aver ricevuto delle segnalazioni sulla vita notturna del fidanzato, tra una discoteca e l'altra di Roma. Alcuni anni dopo, nel 2019, quando Serena Enardu ha partecipato al reality show, Temptation Island, alcune dichiarazioni ed un video di Conversano erano state ritenute offensive e diffamatorie dalla giovane che aveva deciso di sporgere querela con l'avvocato Monica Puggioni.

Siti Web

Frasi riprese anche da vari siti e da numerose trasmissioni televisive che avevano innescato anche la reazione della gemella, Elga Enardu , in difesa della sorella.

L'ex sportivo salentino, 44 anni, è difeso dagli avvocati pugliesi Andrea Starace e Domenico Bitonto. La Procura ha chiamato in causa anche Chiara Bonati e Isabella Benanti, responsabili del blog www.isaechia.it. Nel capo d'imputazione, inoltre, spiccano decisioni di testate giornalistiche e siti nei quali erano state rilanciate le frasi di Conversano sulla showgirl quartese. Nel corso dell’udienza preliminare davanti alla giudice Anzani la 46enne Serena Enardu ha deciso di costituirsi parte civile nei confronti dell'ex fidanzato. Per sapere quando inizierà il processo, però, bisognerà attendere il decreto di citazione diretta.