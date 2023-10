Enap, terza asta con polemica 

Il Tribunale rimette e bando a lotto unico il compendio Enap, ma adesso i creditori vanno su tutte le furie: «Di questo passo non rivedremo mai quanto ci spetta: stiamo subendo una seconda ingiustizia».

La protesta

Lo scontento deriva dal fatto che è stato reiterato un sistema di vendita che ha già mostrato i suoi limiti: al momento non ci sono imprenditori con la volontà dichiarata di sborsare diversi milioni di euro tutti in una volta. Pochi giorni fa, infatti, il Tribunale fallimentare di Cagliari ha rimesso all’asta il grande compendio dell’ente di formazione professionale di via Mazzini, che in oltre sessant’anni ha rappresentato un microcosmo lavorativo fra docenti, corsisti, dirigenti, fornitori, personale ausiliario. Un piccolo impero destinato a formare i lavoratori del domani, fondato da Giovanni Maria Lai. L’inizio del tracollo, e l’accumulo dei debiti, una decina di anni fa anche in seguito alle mutate normative regionali nel settore. Lentamente quell’esperienza che aveva fatto di Carbonia il capoluogo della formazione professionale (ramificata in mezza Sardegna) si è spenta.

Le aste

Un primo bando è stato indetto un anno fa, per circa 6 milioni e mezzo, a lotto unico: cioè comprendendo tutti insieme le circa dieci unità immobiliari fra edifici e capannoni e zona sportiva (tranne il campo di calcio). È andato deserto e da subito i rappresentanti dei creditori hanno suggerito di suddividere i beni in piccoli lotti. Nulla da fare: lo scorso luglio nuovo bando (ribassato: circa 5 milioni) e sempre a lotto unico. Altro flop. Diversi giorni fa è quindi scattato il nuovo bando con scadenza 28 novembre (ennesimo ribasso: ora si parte da 4 milioni e 200 mila) ma senza differenze: chi si candida deve comprare tutto. «I creditori miei clienti sono disperati – sottolinea l’avvocato Marco Zusa - abbiamo richiesto almeno una perizia di massima per alcune singole unità, ma alla luce degli esiti precedenti la scelta del bando continua a lasciarci sconcertati a meno che non si abbia notizia, che a noi ora sfugge, che ci sia davvero qualcuno pronto a sborsare 4 milioni». Lo sconforto dei creditori, molti dei quali ex dipendenti, è palpabile: «Nel nostro caso – testimonia Amedeo Matteu – è bloccato anche il trattamento di fine rapporto che l’Inps non eroga perché la procedura fallimentare non si conclude: inoltre andando avanti a colpi di ribassi poi quanto resterà realmente per risarcire tutti noi creditori?». Quesito che si pone anche Marco Lambroni, nella stessa situazione: «È dimostrato che la soluzione del bando a lotto unico non risponde né alla realtà economica locale né a quanti attendono da oltre dieci anni di vedersi riconosciuti i proprio diritti: siamo certi che tentare la vendita di singoli pezzi sia utile a tutti».

