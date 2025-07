Ena tra i migliori concessionari in Europa 

La concessionaria cagliaritana Ena riceve il prestigioso riconoscimento “Toyota Ichiban 2025, assegnato ogni anno ai migliori concessionari del marchio asiatico in Europa. «Il termine Ichiban in giapponese significa “Numero Uno” e rappresenta il costante impegno verso l’eccellenza. Su oltre 2.500 concessionarie Toyota europee, solo 46 hanno ricevuto questo prestigioso premio — e noi siamo tra queste», spiega un comunicato. «Questo importante risultato ci posiziona tra i migliori in Europa per la dedizione nell’offrire un’esperienza cliente eccezionale. Il Premio Ichiban valorizza i concessionari che si distinguono per la qualità del servizio clienti.

«Questo riconoscimento è frutto della nostra coerenza, attenzione e profonda comprensione di ciò che conta per le persone. Ci ricorda che un’esperienza cliente di alto livello si costruisce “una stretta di mano alla volta” e che “andare oltre” non è un’eccezione, ma un’abitudine. Come ha affermato Yoshihiro Nakata, presidente e ceo di Toyota Motor Europe, “quando i rivenditori hanno successo, i clienti rimangono”».

La cerimonia di premiazione, si è tenuta a Bologna dal 24 al 26 giugno 2025, ha riunito i vincitori nel cuore della Motor Valley dell’Emilia Romagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA