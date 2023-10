En plein di Dore e Di Angelo 

Si è dimezzato il gruppo di testa nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Dopo la sesta giornata al comando con cinque voti ci sono cinque calciatori. Domenica scorsa hanno ricevuto il punto Luca Di Angelo del Bosa, Gabriele Dore del Carbonia, Mattia Caddeo del Ghilarza, Gianluigi Illario dell’Iglesias e Simone Calaresu della Tharros. Di Angelo e Dore sono a punteggio pieno avendo le rispettive squadre di appartenenza scontato il turno di riposo.

Il Bosa ha strappato un punto sul campo di viale Marconi contro il Sant’Elena. Il centrocampista rossoblù, classe 1992, è stato giudicato tra i tre migliori dal tecnico Marco Piras del Sant’Elena. Il Carbonia ha perso sul campo del Tempio ma Dore, classe 2001 ex Cagliari e Arzachena, si è ancora messo in evidenza ed è stato premiato dall’allenatore dei galletti Giuseppe Cantara. Illario è stato grande protagonista della prima vittoria dell’Iglesias, ottenuta contro una delle tre squadre di testa, il Ghilarza. Alle spalle del quintetto ci sono dieci calciatori. Mohamed Sory Camara (Barisardo), Romolo Putzu (Calangianus), Mattia Gueli (Ossese), Samuele Saggia (San Teodoro), Stefano Demurtas (Tempio) e Sariang Kassama (Villasimius) sono stati raggiunti da Andrea Porcheddu del Carbonia, Giacomo Cocco del Li Punti, Nicola Serra dell’Ilvamaddalena e Luca Melis del Villasimius. Con 3 punti ci sono ventisette calciatori.

Affollamento

Nel girone A del campionato di Promozione dopo quattro incontri è ancora bagarre. Sono addirittura diciotto i calciatori in prima posizione con tre punti. Si tratta di Paolo Atzei (Arborea), Federico Corda e Buba Darboe (Calcio Pirri), l’intramontabile portiere Fabio Toro (Castiadas), Riccardo Baldussi e Claudio Fiori (Cus Cagliari), Maurizio Mascia (Gialeto), Alex Tomasi (Gonnosfanadiga), Nicolò Agostinelli e Michele Medda (Guspini), Jean Claude Boyokino (Idolo), Agustin Ferrer (Lanusei), Gianmarco Paulis (Monastir), Fabio Argiolas e Federico Ojeda Perez (Selargius), Manuele Porru (Terralba), Marco Boi (Tortolì) e Michel Milia (Verde Isola). La matricola Calcio Pirri è una delle sorprese del girone in questo avvio di stagione. «Federico e Buba stanno facendo bene», dice il direttore sportivo dei cagliaritani, Stefano Dessì, «come il resto della squadra. Dobbiamo continuare su questa strada».

Davanti a tutti

Nella classifica dei migliori del girone Nord c’è una maggiore scrematura. In testa con quattro punti, quindi sempre giudicati tra i migliori, ecco il bomber Giuseppe Meloni dell’Alghero, Lorenzo Zela del Posada, Andrea Iesu del Santa Giusta, Emanuele Fini dello Stintino, Davide Barattelli del Tuttavista e Domenico Saba dell’Usinese. Zela, Iesu, Saba e Fini sono anche in testa alla classifica dei marcatori con cinque reti in compagnia di Usai (Lanteri) e Franchi (Siniscola). Giuseppe Meloni, giocatori di lusso per la categoria, domenica scorsa ha firmato la quarta rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA