C’è un volto noto Josè Manuel Poga (“La casa di carta”) ma anche Malena Alterio (“Vergogna”) e Irene Perez (“Buster”) per raccontare in maniera cinica la fine del mondo che infrangerà ogni canone sociale nel momento in cui verrà annunciato che un pianeta rosso a breve si schianterà sulla Terra disintegrandola.

Si chiama “En Fin” ed è la nuova serie disponibile sulla piattaforma Prime di Amazon. Una commedia nera ad alto contenuto sarcastico e umoristico.

RIPRODUZIONE RISERVATA