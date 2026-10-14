Emporio solidale, cresce il numero di famiglie bisognose 

In tempi difficili come quelli attuali, le necessità delle persone bisognose aumentano. Ci sono realtà che sono costantemente al loro fianco, e tra queste la Fraternità della Misericordia di Quartucciu, che due anni e mezzo fa ha aperto l’Emporio solidale dove si può andare a prendere e a donare.

L’Emporio distribuisce due volte al mese, e serve circa ottanta famiglie. «Invitiamo le persone di buon cuore a venire da noi, in via Piria 1, per donare alimenti e altri generi di prima necessità: vorremmo aumentare la quantità e la diversità dei prodotti disponibili per le famiglie in difficoltà», dice Pierpaolo Campus, commissario straordinario della Misericordia di Quartucciu: «L’obiettivo principale è contrastare la povertà alimentare di adulti e bambini, ma vengono distribuiti anche altri beni di prima necessità, come prodotti per l’igiene dell’infanzia». I beni più richiesti dalle famiglie bisognose sono, oltre al cibo di tutti i giorni, gli alimenti per bambini come latte, omogeneizzati e biscotti. «Abbiamo una convenzione con il Banco Alimentare, ma abbiamo necessità di donazioni anche dai privati cittadini», sottolinea Campus. La raccolta è permanente. I donatori possono consegnare mattina e pomeriggio, ma si consiglia di preavvisare l’associazione tramite messaggio o chiamata al numero 3516094521 per assicurarsi che i volontari siano presenti.

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