Emporio solidale, aiuti a oltre 40 famiglie 

Avviato a metà ottobre in via del tutto sperimentale, l’Emporio Solidale, gestito dalla Misericordia nella sede dell’associazione in via Piria, in tre mesi di attività è riuscito ad aiutare circa 40 famiglie.«Si ipotizza che nel primo trimestre del 2024 si arrivi a registrarne un centinaio: sarebbe un ottimo traguardo», afferma l’assessora alle politiche sociali, Maria Grazia Fois, che esprime la propria soddisfazione per l’iniziativa promossa dalla Misericordia a sostegno dei suoi concittadini più fragili. «L’attività ha avuto da subito un riscontro positivo. Solo a Natale sono stati offerti alimenti a circa trenta nuclei familiari. Questa collaborazione rappresenta un valido supporto agli interventi che l’amministrazione sta mettendo in atto per contrastare il disagio economico».

L’Emporio Solidale è un banco alimentare che garantisce la fornitura di alimenti e, non solo, alle persone meno abbienti e che possono scegliere gli articoli di cui hanno bisogno. I generi di prima necessità vengono donati dai supermercati, ma possono essere offerti anche da privati cittadini che intendono supportare l’iniziativa o essere solidali nei confronti di coloro che, nella vita di tutti i giorni, vanno hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.

«Ricordo che l’accesso all’Emporio avviene solamente attraverso la presentazione di un modulo da compilare, in cui sono indicati i requisiti di cui si deve essere in possesso, il numero telefonico nonché la email di riferimento per avere eventuali chiarimenti», conclude Fois.

