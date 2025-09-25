Emporio Armani e la prima sfilata senza re Giorgio 

Applausi che sembrano non voler finire più, occhi lucidi rivolti alla porta da cui Giorgio Armani usciva a salutare il pubblico a fine show e da cui ieri, con enorme rispetto, non si è affacciato nessuno. Si è concluso così lo show di Emporio Armani, il primo senza Giorgio Armani dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 4 settembre.

A fine sfilata, le modelle sono uscite in passerella battendo le mani, in un omaggio sentito a re Giorgio, che ha trascinato il pubblico in sala in un lungo applauso, poi diventato una standing ovation. Enorme la commozione in questa prima presentazione senza l'uomo che, 50 anni fa, ha fondato l’azienda che porta il suo nome. Impossibile poi non pensare che proprio nel teatro di via Bergognone, sede della sfilata, solo un paio di settimane fa migliaia e migliaia di milanesi sono venuti a portare il loro ultimo saluto allo stilista che non ha mai nascosto il suo amore per la città che lo aveva accolto.

Più che una linea Emporio, quindi indirizzata a un pubblico più giovane, quella di ieri sembrava quasi una prima linea: la quintessenza del vocabolario armaniano, colori neutri e forme leggere e allungate, in un dialogo mai scontato tra maschile e femminile.

