Empoli, sono tre punti pesantissimi 

Salernitana 1

Empoli 3

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa; Pierozzi (41' st Weissman), Boateng (14' st Pirola), Pellegrino; Zanoli (1' st Sambia), Basic, Maggiore (30' st Coulibaly), Bradaric; Candreva, Kastanos (14' st Tchaouna); Dia. In panchina Costil, Allocca, Martegani, Simy, Ikwuemesi, Vignato, Legowski. Allenatore Inzaghi.

Empoli (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh (25' st Fazzini), Cacace; Zurkowski (33' st Cancellieri), Cambiaghi (33' st Kovalenko); Cerri (25' st Niang). In panchina Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Destro, Bastoni. Allenatore Nicola.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Reti : nel pt al 23' aut. Zanoli, nel st al 24' Weissman, al 42' Niang (rig.), al 49' Cancellieri .

Salerno. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per l’Empoli che sbanca Salerno con il punteggio di 3-1 e si aggiudica così lo scontro diretto nell’anticipo di Serie A. Tutta un’altra squadra, quella toscana, da quando c’è Nicola in panchina. Il primo vantaggio al 23’ complice l’autogol di Zanoli. Il pareggio di Weissman al 24’ della ripresa è un’illusione. Al 42’, Niang riporta l’Empoli avanti, al 49’ Cancellieri addirittura dilaga chiudendo il match.

