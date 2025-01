Empoli e Venezia, “brodino” per due 

vENEZIA 1

Empoli 1

Venezia (3-4-2-1) : Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zam- pano, Busio, Nicolussi Caviglia, Carboni (20’ st Andersen); Ellertsson, Oristanio (25’ st Yeboah); Pohjanpalo. Allenatore Di Francesco.

Empoli (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti (34’ st Cacace); Gyasi (34’ st Sambia), Anjorin (37’ st Henderson), Grassi, Maleh, Pezzella (43’ st Ekong); Esposito (43’ st Maria- nucci), Colombo. Allenatore D’Aversa.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 5’ Pohjanpalo, 31’ S. Esposito.

Venezia. Venezia ed Empoli conquistano un punto a testa (1-1) nell’ultima giornata di andata del campionato. Risultato che sta stretto agli ospiti, capaci di rimontare lo svantaggio iniziale e di andare a un passo dalla vittoria, e che tuttavia non può bastare ai padroni di casa, mai troppo pericolosi: quanto conquistato con una diretta contendente per la salvezza è comunque un brodino caldo che permette di raggiungere temporaneamente il Cagliari al terz’ultimo posto della classifica.

Il tecnico Di Francesco ha l’infermeria piena e si affida davanti a capitan Pohjapalo. Il vantaggio arriva grazie a una follia di Vasquez: il portiere empolese al 5’ cincischia e quando rinvia colpisce in pieno lo stinco di Pohjanpalo (girato di schiena). Ne nasce un pallonetto perfetto che finisce in rete. Il pareggio arriva al 31’ proprio con Sebastiano Esposito, ma il merito va ascritto in gran parte al compagno di squadra Colombo.

