Empoli e Monza ancora in rodaggio  

Empoli 0

Monza 0

Empoli (3-4-1-2) : Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (40' st Haas), Pezzella (46' st Cacace); Esposito (23' st Solbakken), Fazzini (40' st Ekong); Colombo (40' st Caputo). In panchina Seghetti, Chiorra, Goglichidze, Shpendi, Guarino, Stojanovic, Tosto, Marianucci, Popov. Allenatore: Sullo.

Monza (3-4-2-1) : Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina (1' st Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (18' st Mota), Vignato (23' st Caprari); Petagna. In panchina Sorrentino, Mazza, Gagliardini, Caprari, Sensi, Lopes, Bettella, Maric, Valoti, D'Ambrosio, Carboni, D'Alessandro. Allenatore: Rubinacci.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Note : angoli 7-3 per l'Empoli, rec. 6' e 4'. Ammoniti: Maldini e Caldirola.

Empoli e Monza sono ancora in rodaggio. In una gara intensa al "Castellani" pochissime le occasioni da gol, ma tante battaglie sul terreno di gioco, con i toscani più propositivi rispetto ai lombardi. Una partita davvero particolare se consideriamo che i due tecnici l'hanno vissuta non da bordo campo, ma a pochi metri l'uno dall'altro in tribuna. Infatti sia D'Aversa dell'Empoli, sia Nesta del Monza, entrambi all'esordio in campionato con i loro nuovi club, erano squalificati.

RIPRODUZIONE RISERVATA