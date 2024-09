Empoli e fiorentina non si fanno male 

Empoli 0

Fiorentina 0

Empoli (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (40' st Haas), Grassi, Henderson (30' st Ekong), Pezzella; Esposito (30' st Pellegri), Colombo (13' st Solbakken). All. D'Aversa.

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (43' st Parisi); Bove, Cataldi (26' st Adli); Colpani (26' st Ikonè), Gudmundsson (26' st Beltran), Kouamé (36' st Sottil); Kean. All. Palladino.

Arbitro : Aureliano di Bologna.

Note : angoli 4-2 per la Fiorentina. Recupero 0' e 4'. Ammoniti: Comuzzo per gioco falloso.

Empoli. Finisce 0-0 il derby toscano fra Empoli e Fiorentina. Gli azzurri, con questo risultato, allungano la striscia positiva rimanendo ancora imbattuti, sia in campionato, sia in Coppa Italia. Per la Fiorentina è il secondo risultato utile consecutivo dopo il successo casalingo contro la Lazio. Una gara senza grandissime emozioni, anzi noiosa, ma molto combattuta fino al 94'. Le sostituzioni non cambiano l'andamento dell'incontro che finisce 0-0, il terzo pareggio a reti bianche in casa per l'Empoli su tre gare giocate. Padroni di casa a 10 punti, la Fiorentina sale a 7.

