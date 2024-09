Empoli, D’Aversa pensa a un 3-5-2 

Proseguono le sedute di allenamento al Castellani per l'Empoli in vista del match di domani a Cagliari. Da ieri allenamenti mattutini a porte chiuse per provare la formazione con cui affrontare i rososblù dell’ex tecnico Nicola, con D'Aversa per la prima volta seduto nella panchina della sua squadra dopo lo stop di 4 giornate.

Non filtrano notizie positive sul fronte infermeria, dove il solo Solbakken è recuperabile per la gara di domani. Il norvegese da ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo, sembra aver smaltito il fastidio muscolare e dovrebbe anche essere tra i convocati partirebbe dalla panchina. Non cambia invece la situazione per Fazzini, alle prese con una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra. Il centrocampista dovrebbe farcela per la partita contro la Fiorentina. Salterà quasi tutto il campionato Sazonov, il difensore in prestito dal Torino, a causa della rottura del crociato. Out i lungodegenti Zurkowski, Ebuehi e Belardinelli.

I dubbi

Il modulo: D'Aversa si starebbe concentrando più su un 3-5-2 che sul 3-4-2-1, non sarebbe difficile pensare di rivedere gli stessi uomini scesi in campo nel pareggio di qualità strappato alla Juventus.

RIPRODUZIONE RISERVATA