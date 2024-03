Empoli, che flop Il Bologna passa in pieno recupero 

Empoli 0

Bologna 1

Empoli (4-3-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella (1' st Cacace); Gyasi (20' st Ebuehi), Marin, Maleh; Zurkowski (20' st Kovalenko), Cambiaghi (29' st Cerri); Niang (29' st Caputo). In panchina Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Shpendi, Caputo, Destro, Cerri. Allenatore: Nicola.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Beukema (27' st Corazza), Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Ferguson (34' st Aebischer), Freuler, Urbanski (34' st Fabbian); Ndoye (11' st Orsolini), Odgaard (27' st Castro), Saelemaekers. In panchina Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Aebischer. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel st 49' Fabbian Angoli:

Il Bologna domina a Empoli e conquista tre punti psantissimi. Le straordinarie parate di Caprile hanno evitato una sconfitta più ampia. Dopo diverse occasioni fallite, al 94' arriva la rete decisiva del solito Fabbian che regala agli emiliani una vittoria fondamentale in chiave qualificazione Champions. Dopo un'intera partita di resistenza, l'Empoli cede negli ultimi istanti di gara. La prima frazione si chiude senza gol. La squadra di Thiago Motta gestisce il possesso e sfiora la rete in più di un'occasione.

Nella ripresa sempre Beukema e Urbanski: prima il difensore conclude e trova sulla propria strada una grande parata di Caprile, sul tap-in di Urbanski è decisivo invece l'intervento in scivolata di Walukiewicz.

Nella ripresa gli allenatori cambiano volto alle proprie squadre. Nel finale, ultimo minuto di recupero, quando sembrava che l'Empoli in inferiorità numerica potesse tornare a smuovere la classifica, arriva la rete del gol di Giovanni Fabbian. Il solito Calafiori, in libera uscita dalla difesa, conclude dopo una palla persa respinta in maniera non proprio eccezionale da Caprile, sul tapin arriva Fabbian che conclude all'angolino e fa esplodere gli oltre 4.000 tifosi rossoblu. cagliari ancora in compagnia del Verona a quota 26.

