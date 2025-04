Empoli-Cagliari, che noia. Ma è un punto d’oro 

Empoli-Cagliari finisce in parità, senza reti e senza particolari emozioni. Ma è un punto d’oro per la squadra di Nicola che conserva così il +6 sui toscani (terzultimi) con una gara in meno da giocare e fanno così un altro passo importante verso la salvezza. Soddisfatto l’allenatore («queste partite non divertono, ma bisogna guardare la crescita») e soddisfatti i mille tifosi rossoblù che hanno riempito il settore ospiti dello stadio “Castellani” dopo il via libera del Tar della Toscana. Tra i protagonisti Adopo e il solito Mina. Nella foto ( Ansa ) l’esterno Zortea trattenuto dall’empolese Viti.

l Nell’Informatore