Dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nell’Isola per Empoli-Cagliari, gran parte dei tifosi non rinuncia alla trasferta. Clamoroso ricorso urgente al Tar della Toscana del Cagliari, nel pomeriggio la decisione. Nicola Riva chiama a raccolta i sardi della Penisola («sosteneteci»), Cappellacci (FI) chiede al Governo di intervenire perché «questo provvedimento ingiusto» non si ripeta.

