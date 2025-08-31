Emozioni sugli antichi fassonis  

Fieri di avercela fatta, ma anche di ricevere tanti applausi. Sono stati i bambini questa volta a conquistare il numeroso pubblico che ieri mattina ha raggiunto la laguna di Santa Giusta per assistere alla tradizionale “Regata dei fassonis”, la numero 43. Dopo settimane di prove, sotto la guida dei più anziani, anche i ragazzi nel tradizionale completo di lino bianco hanno dimostrato forza, equilibrio e abilità sopra le antiche imbarcazioni di giunco. Ma anche di voler portare avanti questa antica tradizione: c'è chi ha ereditato la passione dal padre e chi dal nonno. Per due ore è stato uno spettacolo tutto da incorniciare.

La regata

Sotto un sole caldissimo ieri è andato in scena uno spaccato di quello che succedeva tanti anni fa, quando i pescatori di Santa Giusta trascorrevano ore e ore sopra le imbarcazioni di giunco per pescare. Un modo per non dimenticare le proprie origini e raccontare ai turisti le tradizioni del territorio. La competizione è entrata nel vivo a metà mattina: nella gara a cantoi, la più spettacolare ma anche la più faticosa, il più veloce è stato Antonio Putzu, che ricopre anche il ruolo di presidente dell'associazione Is Fassoneris che organizza l’evento con la Pro Loco guidata da Vittorio De Lauso dal 1990. Ormai Putzu non conta le vittorie, dopo anni e anni di partecipazioni all’evento. Il giovane Simone Figus, 24 anni, ha invece vinto la gara a remi. Grande emozione per lui che vive fuori per motivi di studio, ma anche quest’anno è tornato appositamente per partecipare alla regata. Nella gara dei bambini successo per Mattia Statzu, in quella dedicata ai più grandicelli si è distinto Nicolò Loi. Per loro tifo da stadio e tante foto ricordo.

Gli eventi

La giornata è stata arricchita da una sfilata in costume tradizionale prima delle competizioni, poi dalle degustazioni di piatti tipici a base di anguille e muggini arrosto offerti dagli organizzatori. Questa volta in acqua erano presenti anche quattro nuovi fassoni realizzati nei mesi scorsi dai bambini durante i laboratori promossi dall'associazione. Un modo per far avvicinare i più piccoli alla tradizione con la speranza di non far morire la storia.

