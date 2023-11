Emozioni social per i Camarda 

Milano. «Che dire… è stato qualcosa di unico che non dimenticherò mai». Così Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan, commenta su Instagram l’esordio in maglia rossonera di sabato contro la Fiorentina che ne ha fatto il più giovane debuttante della storia in Serie A. Il suo ingresso in campo tra i professionisti a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni gli permette di superare una leggenda assoluta come Paolo Maldini. E così ieri sui social è arrivato anche il commento alle sue emozioni, dopo quelle dei genitori in tribuna, con la madre in lacrime al suo ingresso in campo. «È proprio vero - continua - che da quand’ero piccolino mi innamorai di te, il mio cuore che batteva non mi chiedere perché! Beh oggi il perché lo so! Ho scoperto di avere una seconda casa e la cosa più bella è che sono tutte persone come me! Vi amo, grazie!», ha scritto Carmarda sul suo profilo.

