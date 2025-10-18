Emozioni mondiali: ultima giornata a Olbia  

Olbia. Giornata ricca di emozioni a Olbia per il “Regione Sardegna Grand Prix of Italy”, seconda tappa del Campionato Mondiale UIM-ABP Aquabike 2025.

Nella Ski GP1, il campione del mondo Quinten Bossche aveva dominato la Moto 1 davanti al danese Oliver Koch Hansen e al francese Jéremy Poret. La Moto 2 gli ha però riservato un epilogo amaro: il belga non è riuscito a concludere la gara (come in Indonesia) dando via libera al nove volte campione del mondo Mickael Poret, che può così rilanciare la sfida iridata.

Nella Ski Ladies GP1, un successo a testa per la campionessa del mondo Jasmiin Ypraus (Moto 1) e per la norvegese Benedicte Drange, una delle protagoniste assolute del mondiale.

Nella Runabout GP1, il francese François Medori ha confermato il suo stato di forma restando al comando della Moto 1 dall’inizio alla fine. Il leader del campionato si è dimostrato ancora una volta il riferimento assoluto della categoria in vista delle sfide decisive di oggi.

In chiusura di giornata c’è stato spazio allo spettacolo del Freestyle, che ha infiammato il pubblico di Olbia e garantito la vittoria al campione emiratino Rashid Al-Mulla nella prima Moto, con cinque punti sull’italiano Roberto Mariani, autore di una serie di acrobazie spettacolari. Terzo l’altro azzurro, Massimo Accumolo, davanti al portoghese Paulo Nuñes.

Oggi ultime prove per il Gp of Italy.

