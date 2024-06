Emozioni in musica a Badu ’e Carros: Istentales tra i detenuti 

«L’obiettivo è sempre uno: cercare di portare un po’ di distrazione. Vogliamo fare in modo che chi è “dentro” possa avere un po’ di sollievo, di felicità, sebbene stia scontando una pena, purtroppo». Il leader degli Istentales, Gigi Sanna, ha rotto il ghiaccio così, ieri mattina, nel singolare concerto che si è svolto nel carcere di Badu ’e Carros. Emozioni in musica. Numerosi detenuti hanno passato una giornata spensierata, come avrebbe voluto l’indimenticata direttrice del penitenziario, Patrizia Incollu. Dalla band nuorese è arrivata pure una donazione di 4 mila euro, raccolti il 29 dicembre nella manifestazione “Voci di maggio”.

Il concerto ha dispensato solidarietà e vicinanza. Un virtuoso ponte tra la città e il suo carcere. «Queste iniziative sono importanti perché creano un forte collegamento tra l’esterno e l’interno - afferma la garante dei detenuti, Giovanna Serra -. Abbiamo bisogno di iniziative ricreative, culturali: sono previste dall’ordinamento penitenziario». Serra aggiunge: «Le persone si devono avvicinare al carcere. Questo aspetto è fondamentale. Vorrei ringraziare i volontari che operano nell’istituto e la direttrice Marianna Madeddu».

