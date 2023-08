Emozioni in chiesa per Michela Murgia 

All’interno della chiesa non si vedevano così tanti giovani da tempo. La scrittrice Michela Murgia è riuscita, anche dopo la sua morte, a radunare tantissimi ragazzi. Compresi quelli dell’Azione cattolica che lei ha guidato per anni e che dalle scalinate del coro hanno cantato la messa. Presenti poi tutti i suoi amici d’infanzia, tanti cittadini, persino diversi turisti e tutti gli amministratori comunali. In prima fila mamma Costanza, al suo fianco il figlio Cristiano, fratello adorato di Michela. Ha celebrato l’omelia in ricordo della scrittrice cabrarese, morta lo scorso 10 agosto nella sua casa romana, monsignor Giuseppe Sanna. «L’amore di Dio abbraccia tutti, senza preferenze, anche gli scartati, i deboli. Ci insegna che l’amore verso il prossimo è senza discriminazioni». Un po’ come gridava Michela Murgia dai palchi di tutta Italia, o quando presentava i suoi libri. A fine messa un lungo applauso. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA