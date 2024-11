Emozioni in bianco e nero nelle piccole comunità, obiettivo sull’Altra Sardegna 

Da Henri Cartier-Bresson a Pablo Volta e Franco Pinna, sono tanti i fotografi che sono passati per le lande di Sardegna immortalando con le loro immagini in bianco e nero scene di vita quotidiana. Hanno raccontato un’Isola che cambiava pelle, che diventava da agropastorale a industriale, con un passaggio verso la modernità che spesso ne ha messo in evidenza le contraddizioni. Eppure l’Isola, soprattutto in alcune zone, ha saputo mantenere intatte tradizioni, modi di essere e con queste caratteristiche cercare di arginare lo spopolamento.

Libro e mostra

Concetti che Virgilio Piras, per anni storico fotografo dell’Isre (Istituto superiore regionale etnografico) di Nuoro, originario di Tonara ma trapiantato a Oliena, ha cercato di trasmettere con “L’Altra Sardegna”, libro fotografico (che sarà presentato domani a Nuoro al Museo del Costume alle 18.30, con anche l’inaugurazione di una mostra sul volume) edito da Imago nella nuova collana “Quaderni di fotografia”, curata da un altro nuorese, il fotografo Renato Brotzu. «È un progetto editoriale che nasce con lo scopo di indagare, attraverso il linguaggio fotografico e i reportage di diversi autori, gli svariati mondi e le differenti geografie, in un affascinante viaggio per immagini alla scoperta della società che cambia», scrive Brotzu nella sua introduzione. E la scelta di iniziare la collana proprio con Virgilio Piras nasce dall’idea di promuovere il lavoro di un «professionista sensibile e intuitivo che ama la strada, che ha la capacità di sorprenderci, che ama curiosare dietro le quinte, ai margini degli eventi dove riesce a cogliere elementi di spontaneità».

Scelte alternative

In effetti, scorrendo le pagine del libro, tutto in bianco e nero, si coglie proprio ciò che solitamente resta dietro le quinte, quello che non si vede ma che rappresenta più di un tratto distintivo delle nostre comunità. Che sia un momento di festa, un attimo di una processione religiosa, un incontro campestre o un momento di vita quotidiana, Virgilio Piras scatta quello che resta sempre ai margini dell’obiettivo. E lo fa con una naturalezza e un realismo che colpiscono. I preparativi per la festa religiosa a Oliena, le prioresse che a Orgosolo attendono la processione, le mamme che allattano mentre assistono a un evento, i turisti che fanno le foto davanti ai murales, i bambini che giocano in strada oppure ciò che precede e segue la cerimonia di un matrimonio in Barbagia.

Comunità ed emozioni

I paesi del centro Sardegna, per Virgilio Piras, sono «comunità riprese nello spazio collettivo», spiega Felice Tiragallo, docente di Etnologia all’Università di Cagliari, nell’introduzione del libro. In queste immagini non c’è alcunché di costruito, niente di artefatto, ma soltanto incontri inattesi e momenti di vita. «Chi guarderà con attenzione queste pagine troverà quindi molte occasioni di emozionarsi e di comprendere, in un modo che non prevede parole, la vita di comunità e di abitanti che hanno incontrato il fotografo e hanno stretto con lui un patto che arricchisce tutti», conclude Tiragallo.

Il risultato è una Sardegna “altra” rispetto alle riviste patinate e le immagini di cronaca. Un’idea di comunità che resiste e vuole ancora abitare l’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA