Emozioni formato Teatro da Camera 

Un intreccio unico di storie che parlano di vita, diritti civili e miti universali, ma anche di esperienze quotidiane, a volte dolorose, a volte ironiche, ma sempre autentiche. È questa la promessa della nuova stagione del Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata, diretta da Elena Pau, che proporrà al pubblico 9 appuntamenti e undici produzioni sino al 20 luglio.

La rassegna abbraccia spazi unici, scelti in armonia con i temi degli spettacoli. La suggestiva Villa Asquer di Assemini ospiterà l’apertura e la chiusura della stagione, mentre l’area archeologica di Sant’Eulalia a Cagliari farà rivivere i miti. Ancora Cagliari: a Palazzo Siotto, musica e racconto si intrecceranno, e al Fico d’India sarà celebrata la giornata contro l’omofobia. La sede della Fabbrica Illuminata e la sala M2 del Teatro Massimo accoglieranno riflessioni su disabilità e identità in transizione.

Il progetto

«Quest’anno abbiamo scelto di portare in scena storie di vita vissuta e temi universali che toccano diritti civili e fragilità umane. Dalla mitologia alle storie vere, passando per nuove produzioni firmate da grandi artisti. Tra i protagonisti spiccano grandi nomi: il premio Ubu 2024 Leonardo Capuano, impegnato come regista, Enrico Bonavera, l’Arlecchino del Piccolo Teatro di Milano, e Pino Micol in un classico dedicato a Oscar Wilde. Vogliamo offrire una rassegna che emozioni e faccia riflettere», spiega Pau.

Da non perdere

La rassegna si apre sabato con un doppio evento per la Giornata della memoria. A Villa Asquer, alle 11, debutta “L’ora blu delle fiabe - nel ghetto di Theresienstadt”, un omaggio alla scrittrice e musicista Ilse Herlinger Weber, deportata nel campo di concentramento di Theresienstadt, dove si dedicò ai bambini malati. Con Elena Pau e Valentina Sulas. A seguire, “I Bambini di Ilse”, un viaggio musicale tra filastrocche e ninne nanne di Terezin. Testi di Anna Lisa Mameli. A marzo, il teatro si fa specchio di una realtà ironica e coraggiosa con Valentina Incani. Dal 29 marzo alle 20 e il giorno successivo alle ore 19, nella saletta di teatro da camera di via Falzarego, l’attrice porta in scena “L’amore è cieco… Ma il karma ci vede benissimo”, tratto dal suo libro semi-biografico. La regia di Elena Pau e la voce fuoricampo di Giuliano Pornasio. A maggio, il 29 e il 30, la sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari accoglie “Non è il mio genere, storie di transizioni e identità”, una nuova produzione diretta da Leonardo Capuano che esplora le vite di chi non si identifica nel genere assegnato alla nascita. Attrici come Laura Fortuna, Elena Pau e Manuela Perria interpretano testimonianze tratte dagli scritti di Leslie Feinberg e altri autori, attraversando decenni di lotte, dall’epoca di Stonewall ai giorni nostri. Lo spettacolo dà voce a una pluralità di esperienze in un percorso che affronta la marginalizzazione e la resilienza di chi vive la transizione. Con l’arrivo dell’estate, il 22 giugno alle 21, si torna a Villa Asquer con Enrico Bonavera, Arlecchino del Piccolo Teatro di Milano. Nel suo monologo “Il Vino e suo figlio”, tratto da Il Navigatore del Diluvio di Mario Brelich, Bonavera intreccia le tappe della scoperta del vino da parte di Noè con tecniche della Commedia dell’Arte e narrazione popolare, per uno spettacolo avvincente e ricco di umanità.

Il gran finale, il 20 luglio sempre a Villa Asquer, è affidato a Pino Micol, protagonista di “Divagazioni e delizie”, un omaggio al genio di Oscar Wilde. Ambientato nel 1899, il testo di John Gay ritrae Wilde nella Parigi post-prigionia, tra sofferenze e riflessioni. Micol, con oltre 50 anni di carriera, promette una performance intima e potente, capace di rendere omaggio all’artista e all’uomo dietro il mito.

RIPRODUZIONE RISERVATA