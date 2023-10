Emozioni e speranze  per il Cus Cagliari e la Sarlux Sarroch 

A pochi giorni dall’esordio nella serie A3 di volley, Cus Cagliari e Sarlux Sarroch assaporano un mondo nuovo. L’organizzazione di una partita, l’aspetto informatico e comunicativo, i nuovi standard previsti dalla Lega Pallavolo Serie A, fattori che mettono sotto pressione non solo chi scenderà in campo, ma l’intero staff tecnico e dirigenziale chiamato al salto di categoria. Il Pala Pirastu, la casa del Cus Cagliari, è pronto, il Palazzetto di Sarroch è in fase di adeguamento. La collaborazione tra le due società consente alla Sarlux Sarroch di giocare sabato proprio al Pala Pirastu la prima di campionato, che ospiterà un match di serie A dal 20 aprile 2008, quando la già retrocessa VBA Cagliari disputò l’ultima partita interna del campionato (Verona vinse 3-1). Sarlux-Moyashi Garlasco si gioca sabato alle 19,30, domenica pomeriggio il Cus Cagliari esordirà a Belluno.

Sarlux Sarroch

Marco Franchi, coach della Sarlux Sarroch, racconta la vigilia. «Il livello della categoria è ancora un’incognita. Posso dire che nel corso degli ultimi allenamenti congiunti, e nel torneo di Sant’Antioco, abbiamo fatto bene in ricezione e in fase di cambio palla, ma dobbiamo fare un passo avanti in altre situazioni di gioco. Sabato c’è il Garlasco, ha fatto i playoff la scorsa stagione, poi ha cambiato molto. Stiamo studiando i filmati delle recenti amichevoli per capire come affrontarlo».

Cus Cagliari

Simone Ammendola, coach del Cus Cagliari, sposa la tesi di un campionato da decifrare almeno nelle prime giornate. « Non conosciamo il valore delle avversarie, ma siamo in grado di fare la nostra parte. Il Volley Belluno, nostro primo avversario, ha cambiato tanto e credo punti al salto di categoria. Incontrandolo alla prima giornata possiamo far valere il fattore sorpresa, se anche loro sono in fase di rodaggio. Noi abbiamo intanto recuperato lo schiacciatore Michele Marinelli, colui che può assicurare punti dal posto quattro».

Il primo weekend di campionato è vicino, il profumo della serie A regala entusiasmo, ma pretende in cambio impegno e professionalità. E servirà soprattutto sostegno. Tanto sostegno.

