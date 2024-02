Emozioni e sensazioni in dialogo con il lettore 

La delicatezza della parola si fa strada tra le pagine di una raccolta che mira a trasmettere le sensazioni che si leggono. Il libro di poesie, nato dalla penna minuziosa e intima di Pierpaolo Orlando, dal titolo “Per ogni nome una poesia” è dedicata agli amanti dei versi e delle emozioni. Edita per InternoLibri, l'opera manifesta la potenza della poesia oltre il limite della carta stampata.

La sinfonia è resa ancora più preziosa grazie alle illustrazioni di Francesco Lauretta le cui immagini, tratteggiate con fermezza, rafforzano le parole che a loro volta si uniscono per disegnare veri e propri quadri. In un dialogo diretto con il lettore Pierpaolo Orlando avvicina ogni poesia agli altri, a un nome, alle persone più care, come i genitori ai quali dedica il volume. La frenetica realtà, l'amore per la donna desiderata che sprigiona la forza delle migliori creazioni, il domani incerto, la ricerca di identità sono caratteri che emergono nello sfoglio di questo libro. Poesie la cui semplicità è similare secondo Alberto Cristofori, che ne cura la prefazione, alla poesia onesta di Saba. Ecco che la poesia è per Orlando quella borsa che, gonfia, contiene oggetti e persone e che rende ricco ogni celato luogo.

Brindisino di nascita, Pierpaolo Orlando vive e lavora tra Firenze e Lucignana. Fondatore nel 2017 di Fenysia – Scuola di Linguaggi della Cultura, di cui è presidente e direttore artistico, Orlando è innamorato da sempre della poesia alla quale, in questa opera, restituisce la sua innata autenticità. Tra queste righe, la poesia è veicolo di conoscenza che indirizza il suo messaggio a chi legge e riflette per un immenso istante. (Federica Abozzi)