Emozioni e folla per la Madonnina 

Grande partecipazione nel vecchio borgo medioevale di Tratalias per l’arrivo dell’effigie di Santa Maria di Monserrat, patrona del paese, in occasione della festa patronale. Da Iglesias, il simulacro viaggiato attraverso la Statale 126 con diverse soste: a Gonnesa, a Flumentepido dove è stata celebrata una messa nella piccola chiesetta, poi a Is Gannaus e infine un passaggio a San Giovanni Suergiu, dov’erano presenti tantissimi fedeli. «L’attesa del Simulacro di Santa Maria di Monserrat, patrona del Sulcis, è il momento più emozionante per il nostro paese», commenta il sindaco di Tratalias Emanuele Pes: «Anche quest’anno l’emozione di vedere tanti fedeli in attesa del solenne ingresso in cattedrale per il ritorno a casa della Madonnina è stata unica e indescrivibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA