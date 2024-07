Emozioni e fede Pronti per l’Ardia 

L' attesa è stata lunga, ma ormai mancano soltanto due giorni alla grande festa in onore di San Costantino, con la comunità sedilese che riabbraccia l'Ardia con la passione e la fede di sempre. Ultimi preparativi per celebrare un appuntamento atteso con trepidazione tutto l’anno. Si ha la certezza che si assisterà a una bella Ardia per l’esperienza dei capicorsa che già nelle velocissime e perfette prove, hanno dimostrato la loro bravura. Clima sereno anche fra le bandiere con Mario Meloni che monterà Zaira, mentre la seconda bandiera Michele Carboni e la terza Costantino Atzas confermano rispettivamente di aver scelto Tenaghe e Principessa.

Sicurissimo che andrà tutto bene è il sindaco Salvatore Pes. «Ogni componente che concorre alla manifestazione darà il massimo di se stesso – afferma il primo cittadino- ma ogni singolo cittadino è impegnato per l’accoglienza delle tante persone che arriveranno al santuario ed in paese». Definito intanto il dispositivo di sicurezza, per la circolazione stradale e il pericolo incendi, ci si affida pure al senso di responsabilità di tutti perché l’Ardia sia una vera festa ed occasione di un sano e sobrio divertimento.

La festa religiosa prevede il 6 luglio il via all’alba con le messe ogni ora mentre alle 11 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica nel santuario che sarà trasmessa in diretta da Videolina alla pari dell’Ardia nel pomeriggio, mentre due schermi giganti per assistere alla corsa saranno sistemati in piazza Regina Margherita e all’interno della corte nel santuario di san Costantino.

