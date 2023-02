Emozioni e brindisi in via Aristana durante la vestizione  

Pochi sorrisi, l’emozione è tanta. Solo al momento del brindisi con la Vernaccia Danilo Casula, che sta per diventare su Componidori, riesce a cambiare espressione: gioisce e ringrazia per gli applausi. Poi ecco la maschera color terra e davanti a tutti c’è finalmente il signore della giostra.

Il rito

La vestizione, un’ora e mezza di emozioni scandite dal rullo dei tamburi e dallo squillo delle trombe nella sede dei Contadini in via Aristana. Il cavaliere scelto dal presidente del Gremio, Mauro Solinas, per guidare la Sartiglia di San Giovanni è salito sulla “mesitta” in legno alle 12 in punto. Le massaiedde, Giulia Solinas e Susanna Sanna, hanno iniziato subito il loro compito facendo indossare a Danilo Casula la camicia bianca di lino. Poi i nastri rossi vengono cuciti all’altezza delle braccia. Le due ragazze sono velocissime, ago e filo sempre in mano per sigillare ogni indumento. Ed ecco su coiettu di pelle e i fazzoletti attorno al viso che terranno ferma la maschera.

La trasformazione

La regia della vestizione è affidata a sa massaia manna Manuela Carta che si sposta in continuazione per osservare ogni dettaglio. Fuori dalla sede del Gremio intanto c’è già una folla immensa che aspetta di applaudire su Componidori. Tra un applauso e l'altro arriva il velo, poi il cilindro e infine la camelia rossa cucita sul velo.