Emozione in teatro con il saggio delle ballerine 

In un mondo governato dalla tecnologia e dove la velocità fa perdere il senso profondo delle cose, la scuola Ballerina di Barbara Agus ha voluto far prendere contatto con la parte più profonda dell’essere con un viaggio nel magico mondo delle emozioni. A passo di danza. Rabbia, paura, gelosia, gioia, sorpresa, orgoglio sono alcuni dei temi sviluppati e danzati durante lo spettacolo, dove le emozioni danno l’impulso all’arte, alla danza, al teatro, alla poesia. “Tu chiamale se vuoi, emozioni” è il saggio di fine anno organizzato dalla scuola Ballerina di Lanusei e Tortolì che per due giornate, sabato e domenica, ha riempito il Tonio Dei, con allieve provenienti da quasi tutta l’Ogliastra. Tante le contaminazioni in entrambe le serate, con l’attore e regista Silvano Vargiu, prima protagonista di una storia d’amore tossica poi invecchiato, ad interpretare Socrate, con un testo scritto dalla professoressa Maria Giovanna Lai per la notte del liceo classico, il ballerino e coreografo Vito Coppola, la partecipazione di Michele Deiana nei panni di un discepolo di Socrate, la collaborazione con il liceo classico Cristoforo Mameli di Lanusei, i ragazzi di Officina Creativa Janas 5 che hanno ribaltato la prospettiva di come comunemente viene considerata la disabilità. (p. cam.)

