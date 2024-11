Emozione in città: la festa di Gigi Riva e del suo popolo 

Ieri, per Cagliari e Sardegna non era un giorno qualunque. L’Isola si è svegliata con una nota dolceamara: Gigi Riva avrebbe spento ottanta candeline. Invece, da quando Rombo di Tuono se n’è andato lo scorso gennaio, nella terra che lo ha adottato aleggia una nostalgia tangibile.

La poltrona vuota

E la sua gente ha sentito di dover rendere omaggio al campione di Leggiuno, non con tristezza, ma con quel rispetto e quell’amore che “Rombo di Tuono” ha sempre ispirato. La “Gigi Riva Football Week” è, in questi giorni, diventata una festa del popolo: una serie di eventi che fanno vibrare corde profonde e risvegliano storie, come se l’uomo Riva fosse ancora lì, seduto sulla sua poltrona bianca, con lo sguardo gentile e la sigaretta tra le dita.

Piccoli fans

La magia di questi giorni è anche nelle strade, negli sguardi dei tifosi che si incontrano per le vie: occhi che raccontano storie di vittorie, sacrifici, e soprattutto di un campione che non ha mai smesso di essere uno di loro. Ma è bello vedere come la figura di Gigi Riva sia riuscita a superare il tempo, parlando anche ai più giovani, che di lui hanno sentito solo racconti o visto immagini in bianco e nero. Le alunne e gli alunni della scuola media di via Stoccolma, pur non avendo vissuto i giorni dello scudetto, conoscono Riva come si conosce un amico: sanno della sua umiltà, della sua riservatezza e della sua dedizione. «Ci manca», hanno detto con affetto. Al di là del mito calcistico, Riva è stato davvero un “fratello maggiore” per la Sardegna.

Musica e immagini

Alla Manifattura Tabacchi, Davide Bucco di Sky ha ripercorso, il “Dietro le quinte” dei documentari Sky sul numero 11. Sulle note di “Quando Gigi Riva tornerà” di Piero Marras, un brivido è passato tra i presenti, riportandoli a freddo 25 gennaio, davanti alla Basilica di Bonaria, quando tutta l’Isola, davanti a un insolito tramonto invernale, si è fermata per l’addio al campione.

Nuove radici

Cagliari ha poi voluto sancire il legame eterno con Rombo di tuono: un ulivo, simbolo di forza e resistenza, è stato piantato nel Terrapieno Enrico Endrich. Un omaggio che sembra dire che il legame tra il campione e la sua città non si spezzerà mai. A scoprire la targa, tra commozione e silenzio, sono stati i figli di Riva, Nicola e Mauro, quasi a voler suggellare questa unione eterna.

Emozioni a teatro

Poi, come ogni grande celebrazione che si rispetti, il momento clou è stata “Sa Festa” che al Teatro Lirico ha raccolto amici, sportivi, artisti e tanti sardi che volevano dire “grazie” a modo loro. Condotta da Alessandro Bonan, la serata ha visto la partecipazione di Claudio Ranieri, Gigi Buffon e numerosi ospiti che, con le loro parole e i loro ricordi, hanno reso omaggio a Riva. «Nel 1974, l’ultima partita di campionato era Roma-Cagliari, ho giocato contro di lui, ma per fortuna dovevo marcare Gori e non Gigi», ha detto Ranieri sul palco, ricordandolo. Poi è spuntata una torta con le candeline “80” e Marras, ancora e per sempre, ha cantato sicuro: «Gigi Riva tornerà»

