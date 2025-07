Emozione e standing ovation per il finale dell’Isola delle Storie 

All’indomani dell’ultima tappa de L’Isola delle Storie, a Gavoi, il lavoro degli organizzatori è proseguito, ancora una volta, dal mattino fino a sera.

E all’ombra dei tendoni di “Sant’Antiocru”, del giardino di "Binzadonnia" e altri scorci del centro storico, a farla da padrone (dopo la piacevole invasione del weekend) è ora lo sgombero delle installazioni dove artisti e pubblico hanno vissuto a stretto contatto. Sullo sfondo, i turisti ancora in transito nel paese, osservano incuriositi le operazioni di una macchina organizzativa che da circa un ventennio è sinonimo di eccellenza.

Una conferma non può che giungere dalla standing ovation di domenica, nel finale tra Paola Caridi e Suad Amiry, in “Juana Sommermann Weber”. «Uno spettacolo emozionante e travolgente, che ci ha portato a riflettere sul genocidio a Gaza e le piaghe che affronta il popolo Palestinese», dicono dall’associazione L’Isola delle Storie, «la sintesi perfetta di un weekend frenetico, che ha visto il nostro paese, cuore pulsante di buona cultura».

E nonostante il meteo instabile delle serate di giovedì e venerdì, i promotori rilanciano: «L’organizzazione ha retto benissimo e, nonostante i tempi stretti, siamo riusciti a spostare gli spettacoli al coperto. Vedere il sold out in ogni evento è stato emozionante, così come apprezzare l’entusiasmo dei più piccoli, impegnati in più attività a loro dedicate grazie alle biblioteche e l'Associazione Lughenè».

Per questo dall’associazione Isola delle Storie, guardano ad «una rinnovata sinergia tra enti e sponsor che si è rivelata vincente, insieme al sostegno della popolazione e di tanti affezionati che ci seguono da anni».

«Il sostegno di Regione, Comune, Bim Taloro, Camera di Commercio di Nuoro e le partnership con l’Università di Cagliari, Man e gli altri attori in campo - dicono - ci ha consentito di dare forma ad un’edizione dove le tematiche come geopolitica, emigrazione e guerre si sono mescolate anche nella sfera più intima con l’educazione sentimentale».

Da qui lo sguardo ai prossimi obiettivi in cantiere: «A settembre ci immergeremo nei laboratori con le scuole che faranno d’apripista alla ventesima edizione per cui daremo il massimo».