Emorragia, Satnam poteva essere salvato 

LATINA. Satnam Singh è morto anche a causa di un «copioso sanguinamento». I primi risultati dell’autopsia confermano alcune ipotesi emerse nei giorni scorsi secondo cui il bracciante indiano di 31 anni poteva essere salvato. L’operaio era stato abbandonato col braccio amputato di fronte alla sua abitazione dal suo datore di lavoro, dopo un incidente nell’azienda agricola. Una decisione che ha provocato un ritardo nella chiamata dei soccorsi, rivelatosi fatale per Satnam. Intanto ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto agli uffici consolari itailani in India di rilasciare i visti alla madre e alla sorella di Soni, vedova di Satnam. i familiari della donna saranno ricevuti già oggi nella sede diplomatica italiana a New Delhi. In nome di Satnam la comunità indiana di Latina, insieme ai braccianti del Comune, ha indetto per oggi una manifestazione. «Serve un’azione strutturale per la legalità e il lavoro agricolo dignitoso», scrive la Fai-Cisl, che parteciperà alla protesta con la Uila-Uil, «proclamando una giornata di sciopero di 8 ore» per il settore agricolo. «Mai avremmo pensato di trovarci di fronte ad un atto di questa ferocia - ha detto il presidente della Comunità indiana del Lazio Gurmukh Sing - Abbiamo deciso di non rimanere a guardare mentre la nostra comunità continua a piangere i suoi fratelli».

