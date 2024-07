Emorragia, Fedez ricoverato 

MILANO. Nuovi problemi di salute per Fedez, ricoverato al Policlinico. Il rapper lo ha scritto su Instagram, ringraziando medici e infermieri «che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna». Poi alcune parole polemiche, che sembrano indirizzate alla sua ex Chiara Ferragni. In una storia subito rimossa, ma fatta circolare dai fan che l’avevano catturata, scrive: «Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale».

