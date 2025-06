Emorragia cerebrale Grave Carlo Balloi 

Si è sentito male mentre si trovava a Loceri, il suo paese d’origine dove rientra non appena il lavoro da primario al Santissima Trinità di Cagliari glielo permette. Carlo Balloi, 63 anni, cardiologo di comprovata esperienza, è stato soccorso ieri mattina dal personale del 118 e, in virtù delle condizioni critiche, trasportato con l’elicottero dell’Areus all’ospedale San Francesco di Nuoro. Da qui, dopo un primo intervento salvavita, è stato trasferito nelle ore successive al Brotzu di Cagliari dove, nel tardo pomeriggio, i colleghi medici l’hanno sottoposto a una seconda operazione.

Ex sindaco di Loceri, esponente del Pd, dal 2021 Balloi dirige il reparto di Cardiologia del Santissima Trinità. In passato ha guidato a lungo lo stesso reparto del Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove aveva contribuito ad aprire l’Unità di terapia intensiva cardiologica e sostenuto la convenzione con il Brotzu per il servizio di Cardiologia pediatrica, servizio che all’epoca era stato salutato con favore dai genitori dei bambini altrimenti costretti a estenuanti trasferte verso Cagliari. La notizia del malore che ha colpito il cardiologo si è diffusa rapidamente in tutta l’Ogliastra, suscitando grande apprensione per le condizioni di un professionista conosciuto e stimato in tutta la Sardegna.

