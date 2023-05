«Emodinamica apre 12 ore al giorno  con nuove attività» 

«Si tratta – afferma il direttore generale della Asl, Angelo Serusi – di un ulteriore e significativo passo in avanti per un’attività sanitaria salvavita di fondamentale importanza che, sospesa da tempo a causa delle carenze di personale, siamo riusciti a riaprire nel giugno 2022, passando progressivamente dalle iniziali 12 ore alle 24 ore settimanali, fino all’attuale attività, che è di 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana».

«Passo in avanti»

L’attività di Emodinamica triplica le ore con l’obiettivo «di aumentare in misura esponenziale il numero degli interventi programmati e d’urgenza per le patologie cardiache su pazienti provenienti da tutto il bacino dell’Oristanese e dai territori limitrofi».

La Asl infatti ha deciso, a partire da giugno, di estendere l’apertura del reparto di Cardiologia e Utic (Unità di terapia intensiva coronarica) dell’ospedale San Martino, guidato da Francesco Dettori, e arrivare a dodici ore al giorno, sette giorni su sette. Si passerà così dalle attuali 30 alle 84 ore settimanali.

L’obiettivo

«Dal 3 giugno saremo in grado di tagliare un nuovo traguardo: l’apertura dell’Emodinamica sette giorni su sette per 12 ore al giorno – spiega il direttore della cardiologia Dettori – L’ampliamento orario è stato reso possibile grazie all’assunzione di due nuovi emodinamisti esperti, Stefano Mameli e Maria Letizia Stochino, che affiancheranno il collega Valerio Mureddu, già nel nostro staff, negli interventi sulle sindromi coronariche acute. Il nostro obiettivo è quello di aprire h 24 entro la fine dell’anno: un obiettivo che sarà possibile raggiungere se verranno acquisiti nuovi cardiologi».

La cardiorisonanza

Ma la struttura complessa di Cardiologia del San Martino, in collaborazione con quella di Radiologia diretta da Marcello Mocci, si sta preparando a varare anche un’altra importante attività: la cardiorisonanza. «Dal 10 maggio attiveremo questo esame strumentale di altissimo livello, che utilizza campi elettromagnetici e onde di radiofrequenza per la diagnosi delle cardiopatie ischemiche o quelle più rare, che colpiscono soprattutto giovani e giovanissimi», p untualizza il direttore della Cardiologia.

Attualmente l’esame viene effettuato solo a Cagliari e Sassari «e Oristano si candida a diventare il terzo polo per l’esec uzione di questa prestazione, grazie all’utilizzo di una risonanza di ultima generazione e alla presenza di personale specializzato, come i cardiologi Simona Aramu, Franca Liggi e Stefania Palmas e il radiologo Stefano Piu, a cui verrà affiancata Paola Vacca, formata ad hoc per l’esecuzione dell’esame», conclude Mocci. ( m. g. )

