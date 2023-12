Emodinamica, 3 giorni di stop 

Il ponte dell’Immacolata sospende il servizio di Emodinamica al San Francesco. Da ieri pomeriggio e sino a lunedì 11 dicembre non sarà operativa l’Emodinamica interventistica «per garantire il recupero psicofisico del personale medico-infermieristico secondo la normativa vigente», come è scritto nella nota interna del direttore di Cardiologia Mauro Pisano indirizzata ai colleghi della Rianimazione e del Pronto Soccorso e alla direzione. La nota gioca sulle parole chiamando “modulazione di attività” quella che è la sospensione di un servizio ospedaliero. La modulazione per la consigliera regionale del M5S Desirè Manca è «una vergogna». Il direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas ribatte: «Siamo una rete sanitaria, se necessario sarà l’elicottero del 118 a intervenire e garantire al paziente la cura in altri reparti delle rete».

La denuncia

«Mentre i pazienti rischiano la morte - sostiene la Manca - la struttura complessa di Cardiologia del San Francesco ha deciso di andare in ferie per tre giorni. Motivo? Il personale medico-infermieristico ha bisogno di recupero psicofisico. Questo weekend i malati di cuore troveranno le porte sbarrate perché i medici devono riposare. Come se si potesse scegliere in quali orari e in quali giorni stare male. Inaudito, scioccante, intollerabile», dice l’esponente del Movimento che aggiunge: «I pazienti verranno trasferiti nei due ospedali sardi che stanno letteralmente scoppiando, Sassari e Cagliari, dove i letti per le urgenze non bastano, e si sta su barelle di fortuna, con attese al Pronto soccorso infinite e il carico di lavoro per i medici e gli infermieri, già disumano, aumenterà».

Tra obblighi e diritti

Sanità in difficoltà, opera senza le forze necessarie, in bilico tra l’obbligo di garantire al medico-lavoratore i riposi necessari e i diritti del malato di aver la miglior cura. Diritto che passa anche nell’avere la certezza che a seguirlo sia un professionista riposato senza stress che aumenta in modo esponenziale il rischio di errori. «Nel nostro reparto per garantire l’apertura sette giorni su sette e 24 ore su 24 di Emodinamica - spiega Cannas - ci vogliono 8 medici più il primario. Noi abbiamo due emodinamisti e uno specializzando che la garantiscono, ma ora hanno necessità di un tempo di recupero psicofisico, la normativa comunitaria lo impone. Non è solo questione di normativa ma eticamente chiedere di fare più di quello che si può non è giusto. È una necessità a garanzia di tutti e che sia strumentalizzata non è giusto, facciamo parte di una rete ospedaliera regionale e ci aiutiamo».

La nota

La chiusura alle 14 di ieri: il servizio di Emodinamica resterà off limits anche oggi, domani e domenica con ripresa dell’attività lunedì alle 8. Prevista comunque la presenza di un medico in turno di reperibilità generale non emodinamista. «Stento a credere che un intero reparto possa sospendere le attività», conclude la Manca.

