Emma, ciak a Siniscola «Sembra la California Invece no: è la Sardegna» 

L’avevamo lasciata sul palco del capodanno di Olbia, e oggi ritroviamo Emma con il nuovo, attesissimo album: “Souvenir”. Un lavoro potente, inedito, intimo, con cui, a 4 anni da “Fortuna”, la cantautrice fiorentina mette un punto e virgola in una carriera, partita 14 anni fa con la vittoria ad “Amici” e giunta, ora, ad un nuovo inizio. Come ci sia arrivata, lo raccontano le 9 tracce di “Souvenir”, tra cui i singoli “Mezzo Mondo” e “Iniziamo dalla fine”, brano che apre il disco, accompagnato dal videoclip tutto sardo, prodotto da Borotalco.tv, per la regia del cagliaritano Pierfrancesco Carta e girato nel suggestivo entroterra di Siniscola, che ritroviamo nella foto di copertina. «Sembra la California, ma in realtà siamo nell’entroterra sardo, in mezzo alle montagne. Non c’era un paese, ma tante cavallette, il mio incubo peggiore!», ci ha raccontato Emma. «Cavallette a parte, ho un bel legame con la Sardegna, il cibo è strepitoso e amo voi sardi, che siete testardi, come me. La vostra terra ha un’energia particolare, mi affascina. Ci sono tornata anche quest’estate in vacanza ed è stato bellissimo».

Come un puzzle

Ed è iniziato proprio dalla fine questo nuovo capitolo della storia di Emma: 9 canzoni, che raccontano ognuna un viaggio nel viaggio, dove la costruzione di senso prende forma nel ritorno, tessere di un puzzle che, solo una volta assemblate, rivelano l’immagine d’insieme. Ma bisogna osservarle attentamente prima e così ha fatto Emma in questi 4 anni, intervallati dall’uscita del docufilm “Sbagliata – Ascendente Leone” e in cui ha affrontato, di nuovo, la malattia, quel tumore all’utero e alle ovaie, che l’ha costretta a tre operazioni e la morte del padre, anche lui musicista, da sempre al suo fianco nel condividere la passione più grande (tutta per lui, qui, la bellissima “Intervallo”). «Questo disco è stato un viaggio, sia fisico, che interiore, è la raccolta dei ricordi di questi viaggi belli, brutti, forti, incisivi, che io regalo alle persone, chiedendogli di prendersene cura», ha confessato l’artista. «I miei dischi fanno sempre parte di un periodo della mia vita e io nell’ultimo anno ho preso 4 lauree della vita e ho imparato sulla mia pelle che le cose le vedi lucidamente solo quando finiscono».

Perdersi per ritrovarsi

C’erano molti cerchi da chiudere, attività inconsueta per Emma: «Sono un’impaziente per natura, voglio capire subito, ma questa volta è stata la vita ad impormelo», ha spiegato. «Ho chiuso tutti i cerchi che avevo tenuto aperti e quando ho visto la fine in tutte queste cose, ho realizzato che a ogni fine corrisponde un nuovo inizio. È così che ho capito dove andare a cercare le risorse per andare avanti». Infatti, se in “Intervallo” «la rabbia lascia spazio a un modo più dolce di pensare alla morte degli altri, non vanno via, abbiamo intervalli diversi», in “Capelli Corti” Emma rivendica il diritto di essere felice: «I bocconi amari li ho buttati tutti giù, finalmente. Sono serena, riappacificata con me stessa e col mondo intero. Sto bene».

«Sono io»

E, poi, spazio alla sperimentazione, perché se in “Sentimentale” ritroviamo la Emma più rock, in “Amore Cane” ft. Lazza o in “Taxi sulla Luna” ft. Tony Effe sono l’incontro di pop e urban e le sfumature vocali inedite a farla da padrone, tratteggiando un orizzonte nuovo. «Mi sono presa tempo per capire dove voglio veramente arrivare», ha concluso Emma, che a novembre partirà con il tour nei club italiani. «“Souvenir” è solo la prima parte di un lungo viaggio, sto già lavorando al continuo. Non sono stata via 4 anni per tornare con 9 canzoni… sono Emma!».

