Emma Bonino, ore di preoccupazione 

«Emma è una grande lottatrice, siamo con lei». Davanti all’ingresso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, è il segretario di +Europa Riccardo Magi ad aggiornare sullo stato di salute dell’ex senatrice Bonino, dopo una notte trascorsa nella terapia intensiva del Santo Spirito, dove è arrivata in codice rosso domenica sera, prima di essere trasferita nel nosocomio. Poco si sa ancora della diagnosi, ma certamente il quadro «è stabile», rassicura Magi che ai giornalisti racconta di aver trovato la leader radicale, «stanca e affaticata in questa fase, provata da questa situazione ma vigile e presente». Importanti, quindi, saranno le prossime ore, quando si conoscerà anche l’esito degli accertamenti. Mentre non è stato confermato dal segretario di + Europa il problema respiratorio di cui si era parlato nelle ore successive al ricovero.

La diagnosi e la terapia

Emma Bonino, 77enne, per anni ha combattuto contro un tumore, il microcitoma polmonare, una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo otto anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione delle terapie. Per garantire, «un setting appropriato», dal Santo Spirito hanno deciso per il trasferimento di Bonino al San Filippo dove è attualmente ricoverata nella “stroke unit”, parte della unità operativa di Neurologia. «Qui c’è una dotazione tecnica, una specializzazione particolare e quindi è stato scelto questo luogo come più adeguato a questo tipo di situazione e al decorso», ha spiegato ancora Magi pur precisando di non avere informazioni particolari sulla diagnosi, anche se rispetto alla sera del ricovero la paziente sembra essere in leggero miglioramento.

Affetto e auguri

Intanto dalla politica è arrivata una solidarietà bipartisan. «Emma Bonino è un patrimonio della nostra cultura politica e abbiamo bisogno di lei. Le siamo tutti vicini perché conosciamo la sua grande forza», ha scritto sui social il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. Magi, nel ringraziare tutti, ha quindi sottolineato quanto sia, «positiva la stima e anche l’affetto che c’è intorno a Emma dal mondo delle istituzioni, amici e avversari politici, indistintamente». E davanti agli ingressi del San Filippo Neri, come a rivolgersi alla leader radicale, ha fatto sapere che l’aspettano, con un incoraggiamento: «Forza Emma».

