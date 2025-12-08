VaiOnline
Roma.
09 dicembre 2025 alle 00:20

Emma Bonino lascia l’ospedale: «Stabile» 

Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata da lunedì primo dicembre. Ad annunciarlo è stato un post pubblicato sui canali social di +Europa, partito di cui la leader radicale è tra i fondatori. «Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili», si legge nel post di +Europa che aggiunge: «Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l'Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un'intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: l'Europa che non ci piace è tutta l'Europa che manca e che dobbiamo fare».

L'ex ministra e senatrice, dopo aver accusato un malore mentre si trovava a casa, era giunta in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per insufficienza respiratoria nelle ultime ore del 30 novembre. La prima notte l'aveva trascorsa nella terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito per poi essere trasferita il giorno seguente nella Stroke Unit del San Filippo Neri, per «garantire un setting appropriato» per le cure adatte alla sua patologia. Il 5 dicembre, poi, aveva potuto lasciare la subintensiva per completare la ripresa in un altro reparto.

«È stabile ed è sempre stata vigile», ha raccontato chi in questi giorni l'ha potuta incontrare, spiegando di averla vista «in buone condizioni». Purtroppo non nuova a problemi di salute, la storica leader radicale - 77 anni - anche a ottobre dello scorso anno aveva dovuto affrontare un altro ricovero per una patologia simile. Nel 2023 aveva annunciato di aver concluso le terapie oncologiche contro un microcitoma polmonare (un cancro ai polmoni sviluppato in forma molto aggressiva) che le era stato diagnosticato nel 2015.

