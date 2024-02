Emma ad Alghero e Club Dogo a Olbia 

Emma ad Alghero il 30 luglio e i Club Dogo a Olbia il 17 agosto. La Sardegna si conferma al centro della scena musicale estiva aggiungendo nuovi big al suo arco per la prossima stagione.

Reduce dai successi dell’ultimo album “Souvenir”, anticipato da “Mezzo mondo” (certificato platino) e “Iniziamo dalla fine” (certificato oro), e balzato in una settimana al primo posto della classifica ufficiale dei dischi più venduti, e dai fasti del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con “Apnea”, in un amen nella top ten della classifica EarOne, la cantante salentina riprenderà a girare l’Italia in concerto, e tra i live estivi spicca la data dell’Alguer Summer Festival, che la vedrà protagonista il 30 luglio all’Anfiteatro “Ivan Graziani - Maria Pia”.

Dunque, i Club Dogo a Olbia il 17 agosto, ospiti dell’ottava edizione del Red Valley Festival, che anche quest’anno spazierà dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance. La line up della quattro giorni gallurese, in programma alla Olbia Arena dal 14 al 17 agosto, si arricchisce con la presenza del gruppo hip hop, già doppio disco di platino con la raccolta di inediti “Club Dogo” e autrice di alcuni dei tormentoni del momento, vedi “Soli a Milano” featuring Elodie e “Nato per questo” con Marracash.

Dopo i 10 sold-out consecutivi al Forum di Milano, la band formata da Guè Pequeno, Jack La Furia e Don Joe annuncia altre date in giro per l’Italia, e tra queste c’è Olbia: i “Club Dogo” saliranno sul palco l’ultima sera, dividendo la scena con Annalisa

RIPRODUZIONE RISERVATA