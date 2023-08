Emis Killa, Guè e Lazza al Red Valley 

Stasera a Olbia Guè e Lazza non si esibiranno prima di mezzanotte. Ma poco importa se è arrivato finalmente il momento del Red Valley.

Parte oggi, con la prima di quattro date da sold out, la settima edizione di uno dei festival più attesi dell’estate italiana. E parte col botto, con i primi headliners. Artisti del calibro di Guè e Lazza: i due rapper milanesi saliranno sul palco della Olbia Arena a partire rispettivamente da mezzanotte e mezzo e le due, minuto più, minuto meno. Reduce dal successo dell’ultimo album “Madreperla”, quello dei tormentoni “Mi hai capito o no?” e “Mollami”, Guè sbarca in Gallura col suo Live Tour 2023.

Quanto a Lazza, il secondo classificato (con “Cenere”) all’ultimo Festival di Sanremo tocca la Olbia Arena con l’Ouvertour Summer 2023. Col quale sta marchiando a fuoco l’estate. «Il tour sta superando ogni aspettativa, così come il mio ultimo album, “Sirio”: sono infinitamente grato al mio pubblico che ha saputo cogliere a pieno quello che volevo comunicare e che mi sta mostrando ancora più affetto venendo ai miei live», dice Lazza.

Non meno attesi sono Emis Killa, che salirà sul palco intorno alle 22, e Geolier, a seguire. Ma in apertura, a partire dalle 18.45, il pubblico del Red Valley, che secondo le stime dovrebbe aggirarsi intorno alle 25mila presenze a serata, potrà godere degli show di (nell’ordine) Damianito, Mamacita, Il Pagante, Rose Villain e Paky, mentre in chiusura, dopo i “big” Guè e Lazza, la scena sarà tutta per il dj set di Shablo (i.g.) .

