Emis Killa è sotto inchiesta e rinuncia al palco di Sanremo  

La bomba è arrivata ieri mattina: Emis Killa, tra i trenta in gara nel Sanremo che inizierà tra meno di due settimane, indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere e colpito da un Daspo di tre anni. Concitazione negli ambienti Rai: inchiesta in corso, stadio vietato e invece sì all'Ariston? «Nessuna pressione» da viale Mazzini, ma in tarda mattinata ecco l’annuncio dello stesso rapper 35enne su Instagram.

La notizia

«Apprendo dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici», ha scritto. «Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara».

Cambio di programma

Al 75esimo Festival della canzone italiana si esibiranno dunque in 29, Emis non verrà sostituito: «Rai - è il comunicato ufficiale - informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston». Il nome di Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, era comparso in autunno negli atti dell'inchiesta sugli ultras delle curve milanesi come una figura che aveva «rapporti» con il capo dei tifosi rossoneri Luca Lucci, vicino anche a Fedez, non indagato in questa indagine, e ad altri cantanti.

A settembre in una perquisizione nella sua casa a Vimercate, nel Milanese, gli agenti della Squadra Mobile avevano trovato sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40mila euro in contanti. Il suo legame con Lucci e altri ultras milanisti finiti al centro dell'inchiesta si concretizzava anche nella barberia Italian Ink di Monza, considerata la cassaforte del capo ultras e gestita dallo stesso Emis Killa insieme al tifoso Fabiano Caputo, a sua volta arrestato. Non solo: il rapper era stato identificato, insieme ad altri ultras rossoneri tra cui Francesco Lucci, fratello di Luca, dopo l'aggressione a uno steward a San Siro durante Milan-Roma, l'11 aprile scorso. A dicembre, poi, il cantante è stato destinatario di un Daspo di tre anni emesso dal questore di Milano Bruno Megale in quanto «la gravità» delle sue «condotte» ha consentito di «formulare un giudizio di pericolosità grave, attuale e concreto».

Non è la prima volta che il Festival perde un cantante in gara a pochi giorni dall'inizio. Tra i casi più clamorosi quello di Morgan nel 2010, escluso tra le polemiche per aver detto in un'intervista che faceva uso di cocaina come antidepressivo.

