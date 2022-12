Emis Killa canta vicino a Eleonora 

« Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono affezionati – dice Emis Killa presentando lo spettacolo -. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live dove tutto è iniziato».

Il rapper lombardo 34enne torna sul palco dopo l’uscita del singolo “Lucifero” e celebra il decimo anniversario di “L’erba cattiva”, uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano consacrandolo definitivamente come uno degli artisti più apprezzati e affermati. «Dopo due anni segnati dalla pandemia finalmente possiamo salutare il passaggio al nuovo anno con una bella festa di piazza - annuncia il Sindaco Massimiliano Sanna - Faremo di tutto per assicurare uno spettacolo di alto livello». «Puntiamo su un artista di grande successo – dice l’assessore alla Cultura Luca Faedda - Il tour segna il ritorno ai live di Emis Killa, dopo la pubblicazione a luglio del suo ultimo singolo “Lucifero”. Proprio in queste settimane il suo tour sta facendo registrare il tutto esaurito a Milano. Vogliamo una bella festa per lasciarci alle spalle le restrizioni imposte dal Covid e iniziare il 2023 nel migliore dei modi».

In piazza Eleonora arriva un big del panorama nazionale musicale per celebrare l’arrivo del 2023: si tratta del rapper Emis Killa, con oltre un milione e 800 mila ascoltatori su Spotify. Emis Killa si esibirà a Oristano, la tappa sarda si inserisce nel calendario del suo tour, mentre sono già sold out le esibizioni milanesi delle prossime settimane.

Mentre tra i più giovani si festeggia per l’arrivo di un big in città a Capodanno, per il resto del programma sarà necessario attendere ancora qualche giorno . Certamente ci saranno le luminarie ad accendere le vie del centro storico. Lo scorso anno per illuminare la piazza Roma era stata installata una grande stella colma di luci e in tanti si aspettano un bis mentre piazza Eleonora aveva ospitato le casette in legno per i mercatini natalizi.

Da giovedì a sabato 24 il giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni in via Cagliari ospiterà il villaggio di Babbo Natale. I suoi elfi sono già al lavoro e ciascun bambino potrà conoscerlo, consegnargli la propria letterina e scattare una foto ricordo con lui. Per entrare al Christmas Village si pagherà un biglietto di 5 euro e si potrà entrare dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, il sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

