“Emily in Paris”, trasferta a Roma Ed è subito atmosfera da Dolce Vita 

«Girare in Vespa, avere il vento in faccia, vedere tutti questi monumenti, le rovine, i Fori, spesso dati per scontato, è stato un privilegio, qualcosa di magico». Parola di Lily Collins. Gli ultimi episodi della seconda parte della quarta stagione di “Emily in Paris” sono già su Netflix. Il cast della serie creata da Darren Starr che racconta la storia di un'americana in trasferta a Parigi tra amori e lavoro in un'agenzia di marketing, ha incontrato i giornalisti in un lussuoso albergo della Capitale. Roma non è una scelta casuale considerando che negli ultimi episodi il personaggio di Emily Cooper si sposta da Parigi proprio nella Città Eterna, dove si concludono le ultime puntate.

Gli italiani

Non mancheranno le guest star italiane, a partire da Eugenio Franceschini nei panni di Marcello Muratori, che accompagnerà Emily nella sua vacanza; Anna Galiena che è la madre, Antonia Muratori, proprietaria di un'azienda di moda gestita come una famiglia in un piccolo centro vicino Roma con cui la capa di Lily vuole stringere un accordo; Raoul Bova, un regista pubblicitario con un vecchio legame con Sylvie Grateau; e ancora arrivano Rupert Everett e Giorgio Barbieri, proprietario di uno studio di interior design.

I grandi genitori

Le nuove puntate permettono a Sylvie (Philippine Leroy Beaulieu) di sfoggiare il suo perfetto italiano che parla correttamente: l'attrice è nata e cresciuta a Roma e a 16 anni si è trasferita a Parigi per studiare recitazione contro il parere del padre, Philippe Leroy. Debutta nelle nuove puntate un nuovo personaggio, Genevieve (Thalia Besson, la figlia del regista Luc Besson), una ragazza appena arrivata da New York che Emily prende sotto l'ala alla Agence Grateau, ma che apparentemente si rivela meno affidabile di quanto sperato. E non dimentichiamo che la protagonista Lily Collins è la figlia di Phil.

La trama

I nuovi episodi prendono il via dopo che Emily e lo chef Gabriel (Lucas Bravo) finalmente pronunciano un reciproco “ti amo”. Non è ovviamente il lieto fine e complicazioni sono in vista, quando lei si sente attratta da un nuovo potenziale interesse amoroso e da una nuova città e l'amica Mindy Chen (Ashley Park) le consiglia: «Vivi un'avventura».

La Città Eterna

Dice Lily Collins: «Girare a Roma è stato meraviglioso, poter scoprire la città così come ho fatto con Parigi all'inizio della serie. Sono state tre settimane bellissime, all'inizio eravamo solo io ed Eugenio a girare qui in città e quindi mi è sembrato come ricominciare da capo con la prima stagione. È proprio la città eterna ricca di cultura, e ci ha regalato immagini indelebili». Per Darren Starr «era inevitabile citare “Vacanze Romane”, in generale abbiamo parlato molto dei riferimenti cinematografici. Quando giriamo la scena con il regista che fa la pubblicità su via Veneto volevamo restituire quell'atmosfera alla Dolce Vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA