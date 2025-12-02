Emilio Lussu,  un convegno alla Fondazione 

Domani dalle 17 avrà nella sede della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, un incontro dedicato alla Biblioteca e alle carte di Emilio Lussu.

Della biblioteca parlerà Giovanna Granata, docente universitaria che le ha dedicato un importante studio. Delle carte del Senatore sardo si occuperanno invece Monica Grossi, già Sovrintendente archivistica per la Sardegna, ed Enrico Fenu, funzionario della stessa Sovrintendenza.

Parteciperanno all'incontro anche lo storico Gianluca Scroccu, che traccerà un bilancio storiografico degli scritti su Lussu, il giurista Gian Mario De Muro, che parlerà del suo lessico costituzionale, e Giuseppe Caboni, presidente dell'Istituto Emilio e Joyce Lussu, che illustrerà, sempre in Lussu, il rapporto tra “Storia e politica”.

L'iniziativa è accompagnata da un'ampia esposizione di volumi e carte originali, nonché di pannelli fotografici, per un essenziale itinerario biografico, e, infine, di traduzioni e libri sul grande armungese.

