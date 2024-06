«Emilio Lussu? Non fu amico di mio padre» 

«Emilio Lussu non è mai stato a casa nostra». A dirlo è Giampaolo Porcu, figlio di Virgilio - il Generale a cui è dedicato lo stadio di Selargius - e di Assuntina Cara, nato e cresciuto nella casa di via Fratelli Bandiera - e prima di lui la madre, i nonni e le zie - dove è in corso il cantiere comunale per trasformarla in Ecomuseo del paesaggio.

Precisazione che Porcu ha voluto fare dopo la richiesta - da parte di alcuni consiglieri di minoranza - di preservare la scritta nella facciata della casa campidanese, alludendo a un’amicizia fra la famiglia Cara e Lussu. «Mio padre è stato consigliere comunale Msi, allora è comparsa la prima scritta “W Lussu”, poi cancellata e riscritta diverse volte». Non una dedica al fondatore del Psd’Az quindi, quanto piuttosto una sfida politica nei confronti di Virgilio Porcu, allora esponente missino in città. «La nostra famiglia è sempre stata di destra, va da sé che non ci fosse nessuna frequentazione con Lussu», ribadisce il figlio Giampaolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA