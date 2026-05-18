Emiliano Piroddi rinuncia al ricorso, nell’urna solo una lista 

Non ci sarà nessun nuovo ricorso. Emiliano Piroddi si ferma al Tar. L’esponente del Pd non impugnerà la sentenza con cui i giudici del Tar hanno bocciato la sua lista civica (Ilbono impegno comune) costituita per le elezioni comunali. «Resta un grande rammarico», ammette Piroddi, reduce da cinque anni in maggioranza. «Dicono che i sottoscrittori non fossero a conoscenza della lista e del candidato sindaco. Al di là dei tecnicismi - aggiunge Piroddi, commentando la decisione - sembra impossibile che in un Comune sotto i 2.000 abitanti chi ha sottoscritto la lista non fosse a conoscenza del progetto, considerato che io stesso risulto ufficiale autenticatore e candidato sindaco allo stesso tempo. Dispiace perché alle elezioni di giugno Ilbono non avrà l’opportunità di scegliere quale progetto fosse meglio per i futuri cinque anni». Piroddi guarda avanti: «È stato un periodo difficile, ho subito attacchi riguardanti la sfera privata, ma anche tanta vicinanza. Ci abbiamo provato: ai miei compagni dico grazie, vi auguro ogni bene. Il mio impegno per Ilbono rimane intatto, sarò sempre a disposizione». La decisione di non ricorrere al Consiglio di Stato conferma lo scenario a tre settimane dal voto: in campo c’è solo la lista guidata dal sindaco uscente, Giampietro Murru. (ro. se.)

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